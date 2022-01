Kijk vanaf woensdag naar 'Moonshiners' op Discovery

De coronacrisis treft ook de illegale drankstokers van 'Moonshiners'. De prijzen staan onder druk nu mensen door de slechte economie minder geld te besteden hebben. Maar het biedt ook kansen nu juist meer mensen geneigd zijn om de sterke en goedkopere drank van de moonshiners te kopen.

De business is niet voor niets groot geworden tijdens de crisis van de jaren dertig. 'Hard times call for strong spirits', legt Tickle uit en hij is dan ook van plan om nog goedkopere drank te produceren om zo aan de nieuwe vraag te voldoen. Samen met Henry en Kenny vindt hij een verlaten hut waar ze uit handen van de politie hopen te kunnen blijven.

Ook Mark en Digger richten zich dit seizoen op het maken van betaalbare drank. Josh merkt ook dat de prijzen onder druk staan als hij het restje van vorig seizoen probeert te slijten. Zijn oplossing: dit jaar gewoon nog méér drank maken. Want de prijs mag dan laag zijn, de vraag naar illegale drank is hoger dan ooit.

Moonshiners Mike en Jerry proberen hun productie op te voeren door een zogeheten column still te bouwen die ook in professionele stokerijen wordt gebruikt. Ze willen hiermee kwalitatieve whisky maken voor een goedkope prijs. Kunnen ze hiermee de concurrentie verslaan?

'Moonshiners', vanaf woensdag 12 januari om 21.30 uur op Discovery.