Kijk vanaf donderdag naar 'Disenchanted' op Disney+

De magische teaser trailer voor de gloednieuwe live-action muzikale komedie 'Disenchanted' is er! Het langverwachte vervolg op 'Enchanted', waarin de originele castleden Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel en James Marsden worden herenigd en waarin ook Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown en Jayma Mays spelen, is geregisseerd door Adam Shankman en bevat nieuwe liedjes van Alan Menken en Stephen Schwartz.

'Disenchanted' is vanaf 24 november te streamen, exclusief op Disney+... net op tijd om de feestdagen op te fleuren.

Het is 15 jaar geleden dat Giselle (Amy Adams) en Robert (Patrick Dempsey) trouwden, maar Giselle is gedesillusioneerd geraakt door het leven in de stad, dus verhuizen ze hun groeiende familie naar de slaperige buitenwijkgemeenschap van Monroeville op zoek naar een meer sprookjesachtig leven. Helaas is het niet de snelle oplossing waarop ze had gehoopt. Suburbia heeft hele nieuwe regels en een plaatselijke bijenkoningin, Malvina Monroe (Maya Rudolph), waardoor Giselle zich meer dan ooit verloren voelt. Gefrustreerd dat haar lang en gelukkig leven niet zo gemakkelijk te vinden is, wendt ze zich tot de magie van Andalasia voor hulp, waarbij ze per ongeluk de hele stad in een echt sprookje verandert en het toekomstige geluk van haar familie in gevaar brengt. Nu bevindt Giselle zich in een race tegen de klok om de betovering ongedaan te maken en te bepalen wat 'nog lang en gelukkig' voor haar en haar familie betekent.

De film bevat liedjes met muziek van achtvoudig Oscar®-winnende componist Alan Menken en teksten van drievoudig Oscarwinnaar Stephen Schwartz, wiens werk voor 'Enchanted' drie Academy Award®-nominaties opleverde, en een score van Alan Menken.