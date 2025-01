Kijk naar 'Contraband: Seized at the Airport' op Discovery

Dagelijks reizen er honderdduizenden passagiers Amerika in en uit via de verschillende vliegvelden in het land. Tussen hen zitten echter ook mensen die illegale producten proberen te smokkelen.

Aan de douane de pittige taak om deze illegale waar te vinden in de bergen bagage die worden vervoerd. De serie 'Contraband: Seized at the Airport' volgt het precieze werk van deze dienst op vijf verschillende vliegvelden. Onder meer in San Francisco waar ze een koffer vol marihuana onderscheppen met bestemming Londen. Marihuana mag dan legaal zijn in Californië, het exporteren ervan is een serieuze overtreding.

Wat ook niet mag, is het importeren van voedsel of gewassen, omdat die mogelijk bacteriën kunnen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor de inheemse natuur en landbouw. Een vrouw die suikerriet vervoert raakt deze op de luchthaven van Atlanta dan ook kwijt, net als de overige planten in haar bagage. Ook personen zelf kunnen onderwerp zijn van een inspectie, zoals de Koreaanse man die foto’s zou hebben gemaakt van militaire objecten in Amerika. Is hij een onschuldige toerist of een Noord-Koreaanse spion? Een grondige check moet dat uitwijzen.

