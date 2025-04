Kijk 'Gypsy Kids' vanaf donderdag op TLC

In Groot-Brittannië en Ierland leven circa 300.000 gypsy's en travelers, veelal in kleine hechte gemeenschappen met een eigen manier van leven. Hoe ziet hun traditionele cultuur eruit en is die wel zo anders dan dat van de rest van de Britten?

'Gypsy Kids' onderzoekt dat op een bijzondere manier: door de ogen van de kinderen. De innemende serie volgt enkele jongeren van dichtbij en leert hoe zij omgaan in een wereld waar ze te maken krijgen met vooroordelen, pestgedrag en huisuitzettingen.

Pestgedrag zorgde voor de 12-jarige Oliver voor een opstootje op school, waarna hij niet meer terug mocht komen en nu een uur per dag thuisonderwijs krijgt. Hij is een gepassioneerd paardenliefhebber – zoals veel gypsy’s en travelers – en wil later hoefsmid worden, waardoor hij wel een diploma nodig heeft. Daar is de 8-jarige Ierse Margaret minder van overtuigd. Zij wil op haar 11e juist stoppen met school, net als haar zus deed, omdat vrouwen in haar cultuur toch niet hoeven te werken. De 13-jarige Sylvana is het daar niet mee eens. Zij wil niet op de ouderwetse manier leven en gelooft in een gelijkwaardige relatie. Haar droom is om later als model te werken en bezoekt daarom Jentina Chapman, een beroemde Romani rapper die ook werkte als model. Zo blijken er veel verschillen te bestaan binnen deze veelal onbegrepen wereld. En dat maakt deze serie zo bijzonder en waardevol.

'Gypsy Kids', vanaf donderdag 1 mei om 20.30 uur op TLC.