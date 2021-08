Kijk deze zaterdag naar de wereldpremière van 'I Get A Kick Out Of You' op MTV

Dit weekend zal MTV in meer dan 180 regio's exclusief de wereldpremière van Tony Bennett & Lady Gaga's nieuwe video 'I Get A Kick Out Of You' uitzenden. In Nederland en België zal de langverwachte videoclip op zaterdagnacht 7 augustus om 2.00 uur in première gaan op MTV.