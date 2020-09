'Keeping up with the Kardashians' stopt ermee

Deze week maakte Kim Kardashian op Instagram, waar ze 188 miljoen volgers heeft, bekend dat de realitysoap rond haar en haar familie stopt.

'Keeping Up With The Kardashians' was 14 jaar lang te zien en de reeks had maar liefst 20 seizoenen. Dat was goed voor hondereden afleveringen. De serie had ook tal van spin-offs.

Toen de serie begon, was het gros van de familie nog grotendeels onbekend bij het grote publiek. Maar al snel groeiden de Kardashians uit tot wereldsterren. Waarom de serie stopt, wordt niet bekend gemaakt. Het laatste seizoen zal in 2021 worden uitgezonden op entertainmentzender E!.

Bron: Het Laatste Nieuws