Katherine Langford schittert vanaf 17 juli in 'Cursed' - VIDEO

Katherine Langford schittert vanaf 17 juli in 'Cursed'

Foto: © Coopr/Netflix 2020

'Cursed', gebaseerd op het gelijknamige boek, is een verfilming van de Arthur-legende. Vertelt door de ogen van Nimue, een jonge vrouw met een mysterieuze gave die is voorbestemd om de machtige en tegelijkertijd tragische 'Lady of the lake' te worden.

Na de plotselinge dood van haar moeder vindt Nimue een bondgenoot in de bescheiden huurling Arthur. Samen gaan ze op zoek naar Merlijn om hem het eeuwenoude zwaard te overhandigen. Gaandeweg wordt Nimue het symbool voor moed en rebellie tegen de angstaanjagende Red Paladins en hun koning Uther.

'Cursed' is een coming-of-age verhaal met thema’s die vandaag de dag ook aan de orde zijn: de vernietiging van de natuur, religieuze terreur, zinloze oorlogen en de moed zien te vinden om te leiden wanneer alles verloren lijkt te zijn.

Executive Producers: Tom Wheeler, Frank Miller, Leila Gerstein

Co-Executive Producer: Silenn Thomas

Showrunner: Tom Wheeler

Producer: Alex Boden

Directors: Zetna Fuentes, Daniel Nettheim, Jon East, Sarah O'Gorman

Writers: Tom Wheeler, Janet Lin, Rachel Shukert, Leila Gerstein, William Wheeler, Robbie Thompson

De cast bestaat uit Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arthur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (Weeping Monk), Sebastian Armesto (King Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Sister Iris), Billy Jenkins (Squirrel), Bella Dayne (Red Spear) en Peter Mullan (Father Carden).

'Cursed', vanaf 17 juli exclusief en wereldwijd beschikbaar op Netflix.