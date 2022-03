Indrukwekkende serie 'Unexpected' terug op TLC

Dat een tienerzwangerschap niet altijd makkelijk is, weten we al van eerdere seizoenen van de indrukwekkende serie 'Unexpected'. Hoe het nu met de jonge moeders gaat, zien we in het nieuwe seizoen, waarbij ook weer twee nieuwe zwangerschappen van dichtbij worden gevolgd.

De 20-jarige moeder Lilly verhuist eindelijk met haar vriend Lawrence en hun twee kinderen naar een eigen huis, maar merkt dat met deze vrijheid ook meer stress komt kijken. Ook Jenna doet erg haar best om een fijn thuis voor haar baby Luca te creëren. Tyra heeft problemen van andere orde door de moeizame relatie met de vader van hun dochter Layla – terwijl haar zus Tiarra en nicht Taylor toevallig ook nog beiden zwanger zijn. De 17-jarige Kylen is zwanger van haar eerste kind, maar de vraag is of haar vriend Jason – die een reputatie als vrouwenverslinder heeft – wel echt klaar is voor deze serieuze stap. En aanstaande moeder Emersyn moet een balans zien te vinden tussen de restricties van haar moeder Erica (die zelf ook zwanger is!) en de beperkingen van haar onvoorbereide vriendje Mason.

'Unexpected' is het verhaal van jonge liefde, blind vertrouwen in het onbekende en ouderlijke spanning en bezorgdheid. En in het vinden van een juiste mix tussen al deze zaken.

'Unexpected', vanaf zondag 27 maart om 19.00 uur op TLC.