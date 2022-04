Idris Elba in nieuwe Apple TV+ thriller 'Hijack'

© Apple Inc. 2020

Apple TV+ heeft donderdag de nieuwe thriller 'Hijack' uitgebracht, een nieuwe zevendelige thriller met in de hoofdrol SAG-winnende en Emmy Award-genomineerde Idris Elba ('Sonic the Hedgehog 2', 'Luther').

'Hijack' wordt in realtime verteld en is een spannende thriller die de reis volgt van een gekaapt vliegtuig onderweg naar Londen. Elba zal schitteren als Sam Nelson, een ervaren onderhandelaar in de zakenwereld die moet opstaan ​​en al zijn bedrog moet gebruiken om te proberen de levens van de passagiers te redden - maar zijn risicovolle strategie zou zijn ondergang kunnen zijn.

De serie is geschreven door George Kay ('Lupin', 'Criminal') en wordt geregisseerd door Jim Field Smith ('Criminal', 'The Wrong Mans'), die beiden ook als uitvoerend producent zullen optreden naast Elba, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta en Kris Thykier. 'Hijack' wordt geproduceerd door 60Forty Films en Idiotlamp Productions in samenwerking met Green Door.

De serie gaat in première naast een groeiend aanbod van thrillers van 's werelds meest creatieve verhalenvertellers Apple TV+, waaronder het onlangs vernieuwde en veelgeprezen 'Severance' van regisseur en uitvoerend producent Ben Stiller; evenals 'Shining Girls', de nieuwe metafysische thriller gebaseerd op de bestseller uit 2013; 'Disclaimer', een nieuwe psychologische thrillerserie van de met meerdere Academy Award, Golden Globe en BAFTA Award-winnende regisseur, schrijver, producer, cameraman en editor, Alfonso Cuarón; en meer.