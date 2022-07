Iconische National Geographic fotowedstrijd 2022 gaat weer van start

Op zaterdag 9 juli start de National Geographic Fotowedstrijd 2022. De grootste fotografiecompetitie van de Benelux is al sinds 2007 een begrip onder liefhebbers.

De afgelopen jaren kwamen er per wedstrijd meer dan 10.000 inzendingen binnen met waanzinnige beelden in de categorieën Mens, Dier en Landschap. Dit jaar heeft National Geographic wederom de hulp ingeroepen van een kundige en ervaren jury bestaande uit fotografen Sacha de Boer, Jasper Doest en Lieve Blanquaert en Robbert Vermue, hoofdredacteur van National Geographic magazine. Nieuw in het juryrijtje is 'Fotograaf des Vaderlands' Jan Dirk van der Burg.

Inzenden voor de National Geographic Fotowedstrijd 2022 kan vanaf 9 juli tot en met 11 september via NationalGeographicfotowedstrijd.nl. Iedereen uit Nederland en België kan zijn allerbeste foto insturen in de categorieën Mens, Dier en Landschap.

Fotograaf des Vaderlands

Dit jaar krijgen potentiele deelnemers hulp uit onverwachte hoek. Jurylid en langstzittende 'Fotograaf des Vaderslands' Jan Dirk van der Burg gaat op onderzoek uit naar hoe je een prijswinnende foto maakt in de verschillende categorieën. Op zijn kenmerkende humoristische manier, scheurt Jan Dirk in zijn 4x4 Panda, stad en land af op zoek naar de meest waardevolle en originele inzichten. De videoreeks 'Klik Verder' is vanaf 25 juli te bekijken via de website nationalgeographicfotowedstrijd.nl

Overall winnaar National Geographic Fotowedstrijd 2021

Antarctic Science Laser - Stijn Thoolen, Oisterwijk

Competitie

De vakjury kiest per categorie drie winnaars (nummer 1 tot en met 3) en wijst daarna één foto als dé winnaar aan uit de inzendingen. Naast de juryprijs, is er ook een publieksprijs. Van 12 september tot en met 2 oktober kan er op alle foto’s gestemd worden om kans te maken op de publieksprijs. Van 17 tot en met 31 oktober kan er gestemd worden op de tien genomineerde foto’s voor de publieksprijs. Hieruit volgt de publiekswinnaar.

Jury

Fotografen Sacha de Boer, Jasper Doest en Lieve Blancquaert jureren ook dit jaar de inzendingen van de National Geographic Fotowedstrijd. Nieuw in de jury dit jaar is 'Fotograaf des Vaderlands' Jan Dirk van der Burg. Robbert Vermue, hoofdredacteur National Geographic magazine, complementeert de vakjury.

Entertainment met een doel

Fotografie zit verankerd in het DNA van National Geographic. Fotografen reizen continu de wereld over om mooie, fascinerende en inspirerende beelden vast te leggen die onze blik op de wereld verbreden. Fotografie past in de missie van National Geographic om entertainment met een doel te bieden aan wereldwijd 487 miljoen televisiekijkers, 54 miljoen lezers van National Geographic Magazine en 416 miljoen volgers op sociale media. Meer dan een kwart van de opbrengst van National Geographic komt ten goede aan de National Geographic Society, die daarmee de National Geographic explorers ondersteunen om zo onze kennis van de wereld te vergroten en te verspreiden.