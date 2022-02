'I Want You Back' op 11 februari exclusief in première op Prime Video

Peter en Emma zijn totaal vreemden, maar wanneer ze elkaar ontmoeten, is er één ding dat hen onmiddellijk bindt: ze werden beiden onverwacht gedumpt door hun partners, Anne en Noah, in hetzelfde weekend.

Zoals het gezegde luidt, 'misery loves company', maar hun medeleven verandert in een missie wanneer ze op sociale media zien dat hun exen gelukkig verder zijn gegaan naar nieuwe romances, Anne met Logan en Noah met Ginny.

Doodsbang dat ze als dertigers hun kans op een lang en gelukkig leven hebben verspeeld en geschokt door het vooruitzicht dat ze opnieuw moeten beginnen, smeden Peter en Emma een wanhopig complot om de liefdes van hun leven terug te winnen. Elk van hen zal er alles aan doen om een einde te maken aan de nieuwe relaties van hun exen en hen terug in de armen te sluiten.

Geregisseerd door Jason Orley

Geschreven door Isaac Aptaker & Elizabeth Berger

Geproduceerd door Peter Safran en John Rickard van The Safran Company, Aptaker en Berger

Met in de hoofdrollen Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Gina Rodriguez, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Isabel May en Luke David Blumm van The Walk-Up Company