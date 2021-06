'How Do They Do It?' Met Tim Senders op Discovery

Het nieuwe seizoen van de populaire serie 'How Do They Do It?' Met Tim Senders heeft vanwege Covid-19 even op zich laten wachten. Maar, vanaf 8 juni gaat bij Discovery een nieuw seizoen van start waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan. En Nederland is hierbij volop aanwezig.

Van een milieuvriendelijke oplossing om schepen te coaten tot een duurzame manier om het voedselprobleem in de wereld aan te pakken. En van de auto van de toekomst tot de stad van de toekomst, beiden ontwikkeld in Delft. Ook interessante innovaties uit andere landen zijn te zien in dit nieuwe leuke en vooral leerzame seizoen. Tim Senders laat zien hoe deze opmerkelijke producten tot stand komen en praat met enkele van de bedenkers.

Een opvallende uitvinding die langskomt in dit nieuwe seizoen is die van de Nederlander Rik Breur. Hij wilde een alternatief bedenken voor de giftige verflaag die op de romp van schepen wordt gesmeerd om te voorkomen dat er allemaal slakken, schelpen en organismen aan vastgroeien. Het viel Rik op dat zee-egels daar als een van de weinigen in zee geen last van hebben en vroeg zich af of die natuurlijke techniek ook toepasbaar zou zijn op schepen. Hij ontwikkelde een soort fijn tapijt die de bescherming van zee-egels nabootst, waardoor er geen giftige verf meer nodig is.

Hoogbouw waar op uitzondering van het fundament geen beton aan te pas komt en dat een voorspelbaarder en beter te controleren brandverloop heeft dan een betonnen gebouw. Hoe is dat mogelijk? Tim gaat op onderzoek uit en bezoekt Hotel Jakarta Amsterdam, waar hout als constructiemateriaal is gebruikt voor het hotel met negen bouwlagen.

Andere Nederlandse uitvindingen komen eveneens langs, zoals de solar-auto die vijf studenten uit Delft ontwikkelden. Ook The Green Village komt uit Delft en biedt een hele nieuwe kijk op het bouwen van woningen. En in Wageningen gaat Tim kijken hoe ze een oplossing hebben voor het vervaardigen van voedsel om zo de wereldbevolking op een duurzame manier te voeden.

De nieuwsgierige Tim geniet ervan om te ontdekken hoe al deze producten en innovaties tot stand komen. 'Ik kijk al jaren graag naar Discovery en dat ik nu zelf 'How Do They Do It?' mag presenteren is een jongensdroom die uitkomt. Ik ben altijd al nieuwsgierig van aard geweest, maar tegenwoordig komen er zoveel nieuwe en innovatieve producten bij, waar ik me geregeld bij afvraag hoe ze tot stand komen. Super dus dat ik zelf op onderzoek uit mag!', aldus Tim Senders over zijn nieuwe presentatieklus. En wij mogen op onze beurt weer meegenieten.

'How Do They Do It?', vanaf dinsdag 8 juni om 20.30 uur bij Discovery en vooruit te kijken op discovery+ (in Nederland).