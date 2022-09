'How Do They Do It? Met Joep & Tim' dinsdag op Discovery

Hoeveel kost een privé-onderzeeër? Wat gebeurt er met plastic dat nu niet meer gescheiden wordt opgehaald? Wanneer krijgen we de eerste vliegende auto's? En is drinkbaar zeewater dé oplossing voor het dreigende watertekort?

Antwoord op deze en nog veel meer fascinerende vragen worden voor de kijker beantwoord in het nieuwe seizoen 'How Do They Do It? Met Joep & Tim'. Dit seizoen wordt presentator Tim Senders bijgestaan door een oude bekende en niemand minder dan presentator Joep van Deudekom! De twee heren zijn vastberaden ook dit seizoen weer uitgebreid onderzoek te verrichten naar verschillende relevante, opmerkelijke en bijzondere onderwerpen.

'How Do They Do It? Met Joep & Tim', vanaf dinsdag 20 september om 20.30 uur op Discovery.