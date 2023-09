'House of Villains' in oktober te streamen op Hayu

Hayu brengt de grootste, gemeenste en meest achterbakse realitysterren samen voor de nieuwe hilarische competitieve serie 'House of Villains'.

Hayu brengt 10 iconische en beruchte persoonlijkheden van reality-tv samen onder één dak in de nieuwe competitieve-eliminatieserie 'House of Villains'. De serie wordt gepresenteerd door Joel McHale en is vanaf 13 oktober te streamen op Hayu.

Deze beruchte persoonlijkheden, afkomstig uit de populairste reality-tv franchises, ontmoeten hun gelijken in een reeks uitdagingen waarin ze elkaar moeten overtreffen, manipuleren en slimmer af moeten zijn om een geldprijs van $200,000 en de titel 'America’s Ultimate Supervillain' te winnen.

Elke week nemen de deelnemers het tegen elkaar op in een battle-royale uitdaging die hun fysieke, mentale en emotionele kracht test. De winnaar van de uitdaging is uitgesloten voor eliminatie en aan het einde van de week wordt er iemand naar huis gestuurd. Het is de strijd van de eeuw waarin deals worden gesloten, vertrouwensbanden worden verbroken en de deelnemers zich een weg naar de top banen.

Maak kennis met de deelnemers

Anfisa Arkhipchenko

Anfisa Arkhipchenko komt oorspronkelijk uit Rusland en werd in 2016 beroemd toen ze in '90 Day Fiancé' haar gedenkwaardige relatie voor de camera vastlegde. Sinds haar optreden in de realityserie is Anfisa afgestudeerd en heeft ze succes gevonden in de fitnessindustrie.

Johnny Bananas

Johnny Bananas, zeven keer kampioen van MTV’s The Challenge, is klaar om nog een overwinning op zijn naam te schrijven en te doen wat hij het beste kan – het huis op stelten zetten – in 'House of Villains'. Johnny staat bekend om zijn sterke atletische vaardigheden, manipulatiemethoden en dynamische gevoel voor humor. Hij is geen realityster, maar een realitysupernova om rekening mee te houden.

Shake Chatterjee

Als Amerika’s favoriete (en misschien wel enige) combinatie dierenarts/DJ is het Shake Chatterjee niet vreemd om zijn leven te leiden op zijn eigen voorwaarden – zelfs als dat betekent dat hij zich daarmee soms niet geliefd maakt. Sinds zijn tijd in seizoen twee van 'Love is Blind' heeft Shake zijn talenten van de ‘Windy City’ naar het zonnige Miami gebracht, waar hij overdag puppy’s blijft redden en ’s nachts beats dropt.

Jonny Fairplay

Jonny Fairplay is een reality tv-icoon en een 'Survivor Hall of Farmer' waar hij zijn beruchte move, 'The Dead Grandma Lie', bedacht. Hij was te zien in meer dan 90 televisieshows, waaronder 'TY Murrays Celebrity Bullriding' en hij was de enige co-host van 'Fear Factor'. Hij is de trotse vader van zijn kinderen, Finn en Madilyn, en hij host zijn eigen podcast, 'The Reality Aftershow' met Jonny Fairplay.

Bobby Lytes

De in Miami geboren rapper en ondernemer Bobby Lytes schreef geschiedenis als eerste openlijk homoseksuele hoofdrolspeler in 'Love & Hip Hop: Miami', en doorbrak daarmee grenzen in de hiphopindustrie. Sinds de première van de show in 2018 staat Bobby bekend om zijn ongenuanceerde standpunt, charismatische houding en sensationele stijl. Naast zijn muziekcarrière heeft Bobby een passie voor mode, koken en kunst.

Corinne Olympios

Corinne Olympios brak in 2017 door als de ster van seizoen 21 van 'The Bachelor'. Haar hilarische kwinkslagen, onconventionele stijl en ongegeneerde strategie in 'The Bachelor' maakten van haar een hot topic in de popcultuur. Ze won de laatste roos niet, maar elke echte fan zal beamen dat ze de meest uitgesproken 'Bachelor'-ster aller tijden is.

OMAROSA

Reality-tv icoon OMAROSA maakte haar eerste reality optreden als deelneemster aan het eerste seizoen van 'The Apprentice' in 2004. Sindsdien is ze te zien geweest in verschillende spin-offs van 'The Apprentice', 'Fear Factor' en 'Celebrity Big Brother'. Naast haar televisieportfolio is OMAROSA een succesvolle zakenvrouw en heeft ze zich ontwikkeld tot directrice in vastgoed en project ontwikkeling. Eerder was ze communicatiedirecteur voor het Office of Public Liaison in het Witte Huis en was een assistent in het Office of Presidential Personnel en de National Telecommunications and Information Administration (NTIA). OMAROSA is een #1 New York Times bestsellerauteur en een veelgevraagde motiverende en inspirerende spreker.

Tiffany 'New York' Pollard

Tiffany 'New York' Pollard, staat bekend om haar scherpe humor en grappige momenten en is een reality-tv-legende. Ze maakte haar debuut op Flavor of Love in 2006 en werd al snel een favoriet onder de fans genoemd. Daarna speelde ze in haar eigen spin-offs 'I Love New York', 'New York Goes to Hollywood', 'New York Goes to Work' en, meer recent, 'Brunch with Tiffany'. Tiffany, een zelfbenoemde 'Head B*tch in Charge' (HBIC), is een kanjer waarmee niet te spotten valt.

Jax Taylor

Internationaal televisiepersoonlijkheid en voormalig model Jax Taylor heeft snel naam gemaakt in de entertainmentindustrie. Jax speelde acht seizoenen lang de hoofdrol in de doorbraak hit serie 'Vanderpump Rules' en werd een van de meest polariserende figuren in de show. Onlangs verscheen Jax samen met zijn vrouw Brittany Cartright in de populaire serie 'Watch With the Cast', waar ze hun mening deelden over het laatste drama van 'Vanderpump Rules' seizoen 10. Momenteel host Jax zijn best gewaardeerde podcast met zijn vrouw, 'When Reality Hits - With Jax and Brittany', voor Podcast One.

Tanisha Thomas

Tanisha Thomas komt uit Brooklyn, N.Y. en is een ervaren televisiepresentatrice, reality tv-persoonlijkheid en uitvoerend producent. Ze werd beroemd in de Oxygen-serie 'The Bad Girls Club', waar haar charismatische persoonlijkheid en pakkende oneliners haar tot een cultureel icoon in de popcultuur maakten. Daarnaast verscheen ze in haar eigen show 'Tanisha Gets Married', waarmee ze een van de enige 'Bad Girls' werd die een spin-off kreeg van de serie en gastvrouw was bij verschillende reünies van de franchise. Ze presenteerde zelfs haar eigen nationale talkshow 'Crazy Talk', tegenover presentator Ben Aaron. Tanisha, die haar opwachting heeft gemaakt in verschillende andere realityshows en een echte favoriet onder fans is, streeft ernaar om epische, herkenbare content te creëren, gecombineerd met passie en inhoud die fans overal zal inspireren en aanspreken.

'House of Villains' wordt geproduceerd door Irwin Entertainment met John Irwin, Dave Kuba, Eli Frankel en Matt Odgers als uitvoerend producenten.

Stream de gloednieuwe serie 'House of Villains' vanaf 13 oktober op Hayu, met de meest schandalige reality-tv op dezelfde dag als de VS.