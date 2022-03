'Homestead Rescue' vanaf zondag te zien op Discovery

Het lijkt zo idyllisch: leven off the grid midden in de wilde natuur. Maar veel families die deze stap zetten, lopen al gauw tegen een hoop praktische problemen aan die het voortbestaan van hun verblijf bedreigen.

Ten einde raad roepen ze de hulp in van The Raney’s die zelf al decennia in de wildernis wonen en weten hoe je een homestead duurzaam moet opbouwen en onderhouden. In een week tijd voeren vader Marty, dochter Misty en zoon Matt een aantal cruciale aanpassingen door die de homestead weer een nieuw langdurig leven inblazen.

Zoals bij de familie van Christian en Keesa die met hun drie kinderen wonen in de dichte bossen van Tennessee. Zij trokken er twee jaar geleden heen in een grote bus, maar hebben nog steeds geen blijvend onderkomen kunnen bouwen. Hun grootste probleem is dat ze geen stromend water hebben, ondanks de vijver die op het terrein ligt. De handen van The Raney’s jeuken als ze zien hoe erg deze familie lijdt onder de situatie en ze gaan meteen aan de slag.

Marty bouwt een grote yurt, Matt een werkplaats en Misty zorgt dat er stromend drinkwater komt. Het wordt een van hun meest indrukwekkende projecten die ze ooit gedaan hebben en eentje die werkelijk life changing is.

'Homestead Rescue', vanaf zondag 13 maart om 20.30 uur op Discovery.