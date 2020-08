'Homestead Rescue' te zien op Discovery

Na zijn scheiding dacht Kevin Tubbs de perfecte plek gevonden te hebben om zijn nieuwe leven voort te zetten: midden in de wildernis van Alaska, volledig zelfvoorzienend.

Maar na drie jaar blijkt het leven off the grid toch wat zwaarder dan gedacht. De plek is nog altijd prachtig, maar de homestead waarin hij woont, kampt met de nodige gebreken, waarvan de beroerd aangelegde elektriciteit misschien wel de gevaarlijkste is. En dan zijn er nog de dode bomen om hem heen die elk moment om kunnen vallen plus de dreigende bosbranden.

Het is voor zijn twee kinderen dan ook een reden om niet meer langs te komen. Tijd om de hulp in te roepen van de Raneys, beter bekend als de Homestead Rescue. Marty Raney en zijn kinderen Misty en Matt leven al decennia in de wildernis van Alaska en weten als geen ander hoe je een langdurig bestaan moet opbouwen met natuurlijke middelen.

Het is hun missie om wanhopige 'homesteaders' te helpen met het verbeteren van hun situatie, zodat ze weer verder kunnen leven. Ze geven zichzelf zeven dagen de tijd om de belangrijkste zaken te fiksen. Kunnen ze de homestead van Kevin weer zo zelfvoorzienend én veilig maken dat zijn kinderen ook weer langs durven komen?

'Homestead Rescue', vanaf donderdag 20 augustus om 21.30 uur op Discovery.