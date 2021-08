'Home and Away'-acteur Dieter Brummer (45) overleden

Dieter Brummer, die van 1992 tot 1996 Shane Parrish speelde, is zaterdagmiddag overleden aangetroffen in zijn huis in Glenhaven. Dat schrijft Back to the Bay. De acteur is 45 jaar geworden, vermoedelijk is hij uit het leven gestapt. De politie bevestigde de dood van de acteur.

De makers van 'Home and Away' laten in een verklaring weten diepbedroefd te zijn door de dood van de man: ''Home and Away' en Channel 7 zijn diep bedroefd om het overlijden van Dieter Brummer te vernemen. Dieter was een geliefd lid van de cast van 'Home and Away' en werd door het Australische en internationale publiek geroemd om zijn bekroonde vertolking van Shane Parrish. 'We betuigen onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Dieter in deze zeer moeilijke tijd.'

Dieter Brummer debuteerde op 28 mei 1992 in aflevering 1014 van 'Home and Away'. Gedurende zijn vier jaar in de serie speelde hij een liefhebbende vader van stiefzoon Dylan (Corey Glaister), trouwde hij met Angel (Melissa George) op de meest memorabele bruiloft van Summer Bay en onderging hij tumultueuze familierelaties. Na een motorongeluk, veroorzaakt door de lokale politieagent, kreeg Shane een bloedvergiftiging en stierf op zijn eerste huwelijksverjaardag. Zijn laatste aflevering werd uitgezonden op 13 maart 1996.

Daarna speelde Brummer ook eventjes Troy Miller in 'Neighbours'. Daar was hij Callum's (Morgan Jones) vader.

Bron: Back to the Bay

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.