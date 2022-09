Hillary Rodham Clinton en Chelsea Clinton vanaf vrijdag met 'Gutsy' op Apple TV+

Apple TV+ lanceert vrijdag 9 september 'Gutsy', de langverwachte achtdelige documentaireserie waarin Hillary Rodham Clinton en Chelsea Clinton worden gevolgd terwijl ze moedige vrouwen die hen inspireren vieren.

De serie is gebaseerd op de New York Times bestseller, 'The Book of Gutsy Women'. Hillary en Chelsea beginnen in de reeks aan een tot nadenken stemmende reis beginnen om te spreken met baanbrekende vrouwelijke kunstenaars, activisten, gemeenschapsleiders en alledaagse helden die ons laten zien wat het echt betekent om te zijn moedig.

Bij de Clintons zijn enkele van hun persoonlijke helden, buitengewone, moedige en veerkrachtige vrouwen die een impact hebben gemaakt in hun gemeenschap en op de wereld, waaronder Glennon Doyle, Dr. Jane Goodall, Mariska Hargitay, Goldie Hawn, Kate Hudson, Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Amber Ruffin, Amy Schumer, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Symone (ook bekend als Reggie Gavin), Abby Wambach, Natalie Wynn (ook bekend als ContraPoints) en nog veel meer.

'Gutsy' toont Hillary en Chelsea zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien, en onthult hun speciale moeder-dochterband en de unieke, multi-generationele manier waarop ze de belangrijke en actuele problemen die in elke aflevering worden benadrukt, benaderen.

'Gutsy', vanaf vrijdag 9 september wereldwijd beschikbaar op Apple TV+.