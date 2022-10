Het tweede seizoen van 'The Sex Lives of College Girls' komt naar Streamz

Na het succes van het eerste seizoen, komt de verfrissende komedie 'The Sex Lives of College Girls' terug voor een tweede seizoen. De reeks van Mindy Kaling, die we kennen van 'The Office' en 'Never Have I Ever', is vanaf 18 november te zien op Streamz met wekelijks twee nieuwe afleveringen.

‘The Sex Lives of College Girls’ kwam in november vorig jaar uit als het nieuwste hersenspinsel van actrice, scenarioschrijfster en productente Mindy Kaling (‘Never Have I Ever’, ‘The Office’) en schrijver/producent Justin Noble (‘Never Have I Ever’, ‘Brooklyn 99’). ​ Een verfrissende komedie met heel wat aanstormend talent die al snel vernieuwd werd voor een tweede seizoen. De reeks volgt vier jonge vrouwen tijdens hun eerste jaar in het hoger onderwijs, compleet met hun hoogtepunten en diepste dalen. Kimberly (Pauline Chalamet), Bela (Amrit Kaur), Leighton (Renée Rapp) en Whitney (Alyah Chanelle Scott) hebben al heel wat meegemaakt in het eerste seizoen: voor het eerst falen voor testen, awkward 'naked parties', verliefd worden en hun harten zien breken. In het tweede seizoen zullen we de vriendschap tussen de vier verder zien evolueren, op dezelfde komische, eerlijke en soms rommelige manier waarop ze zich door het leven bewegen.

Terugkerende en nieuwe gezichten

Veel fans waren ontzet toen ze hoorden dat Gavin Leatherwood ('Chilling Adventures of Sabrina'), die in seizoen 1 Nico speelde, niet terugkeert voor seizoen 2. Wie wel zeker terugkeren naast de vier hoofdrolspelers zijn Midori Francis (‘Dash & Lily’, (Grey's Anatomy'), Christopher Meyer (‘The Affair’, 'Grown-ish'), Ilia Isorelýs Paulino ('Me Time'), Lauren Spencer en Renika Williams.

Daarnaast wordt de cast ook vervoegd door enkele nieuwe jonge talenten. Mitchell Slaggert, die Jackson zal vertolken, is zo'n nieuwe aanwinst voor de show. 'Jackson is gebaseerd op iets wat mij op de universiteit is overkomen. In 2005 nam mijn school een stel studenten van Tulane op na orkaan Katrina', vertelt medebedenker Justin Noble aan EW. 'Eén ding dat ik in het tweede seizoen wilde aansnijden, en waar Mindy Kaling ook erg gepassioneerd over is, is een stempel drukken op onze show over klimaatverandering, maar het op een leuke en luchtige manier doen. Dus Jackson zal een klimaatvluchteling zijn die van een andere school komt die een incident heeft gehad, net als alle mensen van Tulane die in 2005 op Yale kwamen en het merkbaar warmer hadden dan de mensen op Yale.'

‘The Sex Lives of College Girls’ is een HBO Max Original. De reeks zal vanaf 19 november wekelijks te zien zijn bij Streamz en Streamz+, elke week verschijnen er 2 nieuwe afleveringen.