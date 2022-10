Het programma van Disney+ in oktober

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je hier een overzicht van wat in oktober op het programma staat.

THE BEAR

Originele serie

'The Bear' volgt Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), een jonge kok die in de wereld van eersteklasse restaurants vertoeft. Carmen keert terug uit Chicago om de broodjeszaak van zijn familie – The Original Beef of Chicagoland – over te nemen na een hartverscheurend overlijden in de familie. Mijlenver van wat hij gewend is, moet Carmen een evenwicht zien te vinden tussen de verpletterende realiteit van een klein bedrijf hebben, zijn koppige keukenteam en de gespannen familieverhoudingen – en dat terwijl hij zelf worstelt met de zelfmoord van zijn broer.

5 oktober

Alle afleveringen beschikbaar

CANDY

Originele serie

Candy Montgomery is een moeder en huisvrouw uit 1980 die alles had: een goede echtgenoot, twee kinderen, een mooi huis en alles werd zorgvuldig gepland en uitgevoerd. Maar wanneer de druk van het huishoudelijk leven oploopt, schreeuwen haar daden om een beetje vrijheid. Tot iemand haar zegt dat ze moet zwijgen. Met dodelijke resultaten.

12 oktober

Alle afleveringen beschikbaar

BIG SHOT S2

Disney+ Original serie

Marvyn Korn, voormalig coach van het mannenteam op de universiteit en basketballegende, heeft besloten bij Westbrook High te blijven. Hij is vastberaden om met de Sirens kampioen te worden en zijn beschadigde reputatie te herstellen. Wanneer Korn een nieuwe sterspeler binnenhengelt, krijgen hij en zijn spelers te maken met een gespannen sfeer in het team en nieuwe, onverwachte afleidingen. Ze moeten op het veld en daarbuiten vechten voor respect.

12 oktober

Elke week een nieuwe aflevering

ROSALINE

Originele film

'Rosaline' geeft een komische draai aan het klassieke liefdesverhaal 'Romeo & Julia' van Shakespeare. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de nicht van Juliet, Rosaline, op wie Romeo sinds kort verliefd is. Wanneer Romeo Julia ontmoet en haar begint te verleiden, is Rosaline er kapot van en probeert ze de beroemde romance te verijdelen en haar man terug te winnen.

14 oktober

BARBARIAN

Originele film

Op weg naar Detroit voor een sollicitatiegesprek, huurt een jonge vrouw een huis. Wanneer ze 's avonds laat aankomt ontdekt ze dat het huis dubbel geboekt is en dat er al een vreemde man verblijft. Tegen beter weten in, besluit ze de avond in het huis door te brengen, maar al snel ontdekt ze dat er veel meer te vrezen valt dan een onverwachte gast.

26 oktober

NOG MEER SERIES EN FILMS

OP DISNEY+ DEZE MAAND

GRIMCUTTY

Te streamen vanaf 10 oktober

BORIS S1-4

Te streamen vanaf 26 oktober

DERTIGERS S2-3

Te streamen vanaf 12 oktober

DAMAGES S1-5

Te streamen vanaf 19 oktober

THE GOOD DOCTOR S1-4

Te streamen vanaf 26 oktober

SUPERSTAR S1

Te streamen vanaf 26 oktober

UNSEEN S1

Te streamen vanaf 19 oktober

THE WALKING DEAD S11C

Te streamen vanaf 3 oktober

WAR OF THE WORLDS S3

Te streamen vanaf 19 oktober

LET THE WORLD SEE S1

Te streamen vanaf 12 oktober