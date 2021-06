Het is 'World Oceans Month' bij Discovery

Welke geheimen liggen er verscholen in de oceanen? Tijdens de speciale 'World Oceans Month bij Discovery' duiken we letterlijk de diepte in om te onderzoeken wat er te zien is en welke bijzondere diersoorten er leven.

In 'Expedition Deep Ocean' stort Victor Vescovo zichzelf in de duisternis van de oceaan. Hij gaat tot het uiterste wanneer hij als eerste mens op aarde de zeebodem van de diepste plekken van de vijf oceanen bezoekt. Een missie die vanwege de enorme waterdruk en onvoorspelbare stromingen zeker niet zonder gevaren is. Wat treft hij aan op kilometers diepte?

Ook onderzoeker Patrick Dykstra reist in 'Chasing Ocean Giants' naar verschillende oceanen. Hij zet alles op alles tijdens zijn zoekocht naar de grootste en de meest ongrijpbare zeedieren die hier leven. Hij ontdekt reusachtige potvissen rond de Caribische eilanden en gigantische bultrugwalvissen langs de kust van Colombia. Dykstra duikt zelf het water in om deze majestueuze dieren van dichtbij te bekijken en te filmen en om zo meer van hun gedrag te leren.

Bijzonder is ook de boiling sea die hij waarneemt in Panama, een fenomeen waarbij gevlekte dolfijnen en de geelvintonijn samen jagen. Patrick is alles behalve een angsthaas en hij hoopt dan ook om deze fanatieke jacht van dichtbij mee te maken. Freediving (duiken in diepe wateren zonder ademhalingsapparatuur) stelt de longinhoud van Patrick behoorlijk op de proef! Lukt het hem om op tijd weer naar het wateroppervlak te stijgen voordat het te laat is?

Bijzonder is ook de boiling sea die hij waarneemt in Panama, een fenomeen waarbij gevlekte dolfijnen en de geelvintonijn samen jagen. Patrick is alles behalve een angsthaas en hij hoopt dan ook om deze fanatieke jacht van dichtbij mee te maken. Freediving (duiken in diepe wateren zonder ademhalingsapparatuur) stelt de longinhoud van Patrick behoorlijk op de proef! Lukt het hem om op tijd weer naar het wateroppervlak te stijgen voordat het te laat is?

In Rusland gaat Patrick vervolgens op zoek naar de Groenlandse walvis. Enkele jaren geleden stond hij al eens oog in oog met deze diersoort. Toen werd deze levensgevaarlijke ontmoeting hem bijna fataal... Verder reist hij af naar de kust van Qatar, waar hij op zoek gaat naar een zojuist ontdekte troep van walvishaaien. Ook reist hij nog naar Palau, de Malediven en naar Noorwegen om de meest zeldzame en soms eigenaardige zeemonsters op te sporen.

We hebben als mens de hoogste bergtoppen bedwongen en verre uithoeken van ons zonnestelsel bezocht, maar nog nooit zijn we op de diepste plekken van onze oceanen geweest. Tot nu. Want ontdekker, avonturier én multimiljonair Victor Vescovo heeft als doel om de diepste punten van alle vijf oceanen op aarde te bezoeken. Een gewaagde missie, want de diepe zeebodems zijn vanwege de immense druk (alsof je geplet wordt door 2500 pickup-trucks) niet makkelijk te bereiken. Om zijn doel te bereiken heeft Vescovo daarom een hypermoderne onderzeecapsule laten bouwen van titanium waarmee hij zijn diepwaterduik wil trotseren.

Hij begint zijn avontuur in de Atlantische Oceaan op de plek waar deze maar liefst 8376 meter diep is. Bijna net zo diep als de Mount Everest hoog is, maar dan allemaal onder water. Daarna zijn de Zuidelijke Oceaan, de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en tot slot de Arctische Oceaan aan de beurt – waarvan de Stille Oceaan met een diepte van ruim 10 kilometer helemaal tot de verbeelding spreekt. Vescovo heeft wel meer avontuurlijke ondernemingen gedaan, zoals de Explorers Grand Slam (het beklimmen van de Seven Summits, plus skiën naar de Noord- en Zuidpool), maar dit heeft nog nooit iemand hem voorgedaan. Het wordt letterlijk een duik in het diepe. Wat treft hij aan als hij op deze mysterieuze plekken terechtkomt? Welk bijzonder zeeleven komt hij tegen?