Het is weer 'Shark Week' bij Discovery!

Het is weer tijd voor 'Shark Week'! Deze zomer neemt Discovery je een week lang mee op bloedstollende expedities naar de diepste krochten van onze helderblauwe oceanen.

Wie het aandurft komt oog in oog te staan met de gevaarlijkste roofdieren van de onderzeese wereld. Het is een week die echte thrill-seekers niet mogen missen, maar ook gegarandeerd interessant is voor iedereen met ook maar een beetje interesse in spectaculaire verhalen over de haai. 'Shark Week' is van maandag 15 juli tot en met zondag 21 juli elke middag om 13.30 uur te zien bij Discovery.

'Deadliest Bite' - maandag 15 juli om 13.30 uur

Wie ‘Jaws’ gezien heeft, weet hoe krachtig de kaken van de haaien kunnen zijn. Hoe het gebit van de haai precies werkt, tonen enkele gerenommeerde haaienexperts aan met behulp van de modernste technologieën. Ze onderzoeken de werking van de kaken van verschillende haaien – zoals de stierenhaai, de tijgerhaai, de hamerhaai en de witte haai – en laten zien hoe hun kaken en tanden zulke dodelijke aanvallen kunnen doen.

'Sharktopia' - dinsdag 16 juli om 13.30 uur

Bij de Raja Ampat-eilanden in Indonesië gaat een team van wetenschappers op zoek naar een van de laatste luipaardhaaien uit de regio. Hun zoektocht brengt ze steeds verder op onbekend terrein, waar ze vervolgens oog in oog komen met enkele van de gekste en wildste haaien ter wereld.

'Alien Sharks: Ghosts of Japan' - woensdag 17 juli om 13.30 uur

De Japanse wateren herbergen de grootste diversiteit aan haaiensoorten ter wereld, waarvan de meeste buitenaardse vormen hebben. Natuurbioloog Forrest Galante en zeewetenschapper Christina de Silva sporen deze buitenaardse haaien op om te achterhalen of de ernstig bedreigde zee-engel zich nog in de Japanse wateren bevindt. Tijdens hun zoektocht ontdekken ze zeventien unieke soorten en zijn ze getuige van de geboorte van enkele minder bekende fluweelijshaaien.

'Jaws vs Leviathan' - donderdag 18 juli om 13.30 uur

Orka’s en andere getande walvissen hebben het de laatste tijd in extreme mate gemunt op de witte haai. Het is het nieuwste hoofdstuk in de onderlinge strijd tussen deze diersoorten die al 60 miljoen jaar gaande is en ooit begon met Leviathan, de prehistorisch walvis die het destijds opnam tegen het allergrootste zeeroofdier ooit… The Meg. Haaienwetenschappers reconstrueren deze prehistorische gevechten en bestuderen de tactieken van de orka’s om zo het ultieme roofdier te leren kennen.

'Great White Serial Killer: Sea of Blood' - vrijdag 19 juli om 13.30 uur

Na twee dodelijke aanvallen door witte haaien voor de kust van een klein Mexicaans vissersdorpje, gaat Paul De Gelder – die zelf ooit een haaienaanval overleefde – op zoek naar de ‘daders’. Samen met Brandon McMillan en lokale bioloog Gador Mutaner bedenken ze een plan om de dodelijke roofdieren te identificeren en zo de dorpsbewoners aan de Zee van Cortéz te beschermen tegen nieuwe aanvallen.

'6000lb Shark' - zaterdag 20 juli om 13.30 uur

Zeebiologen Tom Hird en Leigh de Necker gaan op zoek naar de dikste witte haaien voor de kust van Nieuw-Zeeland en vangen hun poep om te achterhalen wat de dieren precies eten. Met de modernste technologieën proberen ze vervolgens een witte haai voor het eerst nauwkeurig te wegen. Kunnen ze er eentje van 6000lb. (= ruim 2700 kilogram) vinden?

'Belly of the Beast: Bigger & Bloodier' - zondag 21 juli om 13.30 uur

Een van de populairste 'Shark Week'-shows is er weer. Op een nieuwe locatie in Nieuw-Zeeland verstoppen zeebioloog Dr. Austin Gallagher, zeewetenschapper Liv Dixon en de legendarische cameraman Kina Scollay zich weer in de buik van een onderwaterboot die er uitziet als een walvis. Met speciale lokmiddelen creëren ze de grootste vreetpartij tussen zes meter lange haaien om die vervolgens te observeren en vast te leggen op beeld. Spectaculairder ga je het niet snel krijgen.