Het is Pride Month op FOX, National Geographic en 24Kitchen

In juni start de Pride Month. Wereldwijd staat deze maand in het teken van diversiteit in identiteit, gender en seksuele voorkeur. Een belangrijke maand waar de Discovery-zenders graag aan bijdragen door diverse Pride-gerelateerde programma's uit te zenden.

National Geographic

'Pride from Above'

Met exclusieve toegang tot enkele van 's werelds grootste vieringen van de LHBTQIA+ gemeenschap geven we een nieuwe kijk op Pride. Vanuit de lucht zien we een selectie van de diverse soorten Pride vieringen gedurende het jaar. Van een winterse Pride op de besneeuwde bergen van Nieuw Zeeland, de in regenboog gekleurde wereldberoemde Niagara Falls in Canada tot de gigantische pride optocht in Ijsland. We onthullen het historische activisme, de onverschrokken creativiteit en de vindingrijkheid die nodig is om deze kleurrijke festivals van hoop en liefde te laten plaatsvinden.

Kijk 'Pride from Above' op zondag 18 juni om 21.30 uur op National Geographic.

FOX

'Call Me Mother'

Deze unscripted realityserie wordt gepresenteerd door de Canadese host Dallas Dixon (Entertainment Tonight Canada). Legendarische en gevestigde drag mothers; Peppermint, Crystal en Barbada, laten zien hoe zij de volgende generatie dragtalenten adopteren en begeleiden in hun eigen unieke draghuizen. De deelnemers strijden gedurende acht weken met de andere huizen en met elkaar, om de titel First Child of Drag en een hoofdprijs van 50.000 dollar in de wacht te slepen.

'Call Me Mother' is vanaf donderdag 1 juni, met een dubbele aflevering, te zien vanaf 20.35 uur op FOX.

24Kitchen

'Altijd Feest! Pride'

In deze 'Altijd Feest!' Pride special viert Rudolph de internationale Pride Month. Samen met Patrick Martens geven ze een aantal heerlijke en kleurrijke recepten in het kader van de Pride Month. Rudolph maakt in deze aflevering samen met Patrick een unieke variant van de Fraisier taart, een luchtige franse aardbeientaart. Tijdens het bakken vertelt Patrick over de herkomst van de Pride, de verschillende vieringen van Pride en het maatschappelijke probleem dat met Pride bespreekbaar moet worden gemaakt. Hij vertelt ook wat hij zelf allemaal doet tijdens pride en waarom het zo belangrijk voor hem is om dit te vieren.

Kijk de speciale Pride aflevering van 'Altijd Feest!' met Patrick Martens op 28 juni om 17.30 uur op 24Kitchen.