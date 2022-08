Het aftellen is begonnen: 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' gaat volgende maand in première

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Prime Video heeft vandaag bevestigd dat de eerste TWEE afleveringen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' op 2 september in première zullen gaan. De rest van de afleveringen zullen wekelijks worden toegevoegd.