Herbeleef 'Isle of MTV Malta' zaterdag bij MTV

Op 15 juli kwamen tienduizenden muziekliefhebbers samen op het historische Il-Fosos-plein in Malta voor 'Isle of MTV Malta'. Wie er niet bij kon zijn of het spektakel opnieuw wil beleven, kan dat doen op zaterdag 13 september om 19.20 uur op MTV.

De line-up van het grootste gratis muziekfestival van Europa bestond uit explosieve optredens van internationale artiesten zoals Damiano David, ALOK en Ella Henderson, evenals een set van de lokale artieste Miriana Conte.

De Britse zangeres en songwriter Ella Henderson betoverde het publiek met enkele van haar bekendste hits, waaronder Ghost en Glitterball, en haar nieuwste nummers Alibi, Filthy Rich en Me & You. Met haar krachtige stem bracht Ella een energieke show vol emotionele pop- en dansvloer-anthems, waarmee ze opnieuw bewees waarom ze tot de meest meeslepende live-artiesten van het VK behoort. Haar indrukwekkende optreden zette de toon voor haar aankomende Europese tournee, waarbij ze later dit jaar OneRepublic zal vergezellen.

De geprezen Italiaanse zanger en songwriter Damiano David wist het publiek te raken tijdens zijn eerste optreden in Malta. Zijn krachtige stem kwam volledig tot zijn recht in een indrukwekkende en intieme set met emotionele nummers van zijn solodebuutalbum Funny Little Fears, waaronder The First Time, Voices en Born With A Broken Heart, plus een speciale vertolking van Too Sweet van Hozier.

Het spektakel werd afgesloten met lasers en vuurwerk door de Braziliaanse superster van de elektronische muziek, ALOK, die de Europese première bracht van zijn concept Keep Art Human, in samenwerking met de groep Urban Theory. Zijn set omvatte 45 dansers die complexe choreografieën uitvoeren op nummers als Truth, Peace, Love, Acid en Brighter Days. ALOK bracht ook voor het eerst live zijn nieuwe zomerhit Unforgettable, samen met artiesten Daecolm en Malou. Het optreden eindigde met een spectaculaire vuurwerkfinale – een onvergetelijke afsluiting van zijn eerste show op het eiland.

Aan het begin van de avond bracht de Maltese zangeres Miriana Conte het publiek in beweging met haar Eurovisie-hit Kant en haar nieuwste nummer Għajjejt. Vergezeld door zes dansers nodigde Miriana ook artieste Sarah Bonnici uit op het podium voor een epische vertolking van Guess van Charli XCX en Billie Eilish.

Lokale DJ’s zoals DODZ, Wyne, Gabii, Denzel Jo Armani, Koroma, Keane, Miggy en Debrii zorgden voor energieke sets gedurende het hele evenement. Blush Malta bracht een gezamenlijke zangsessie die het hele publiek betrok.

Gedurende 17 edities heeft 'Isle of MTV Malta' duizenden muziekliefhebbers naar het iconische plein in Malta getrokken, waar ze jaarlijks genieten van onvergetelijke optredens van wereldsterren zoals Alesso, Ava Max, David Guetta, Jessie J, Lady Gaga, Marshmello, Martin Garrix, N.E.R.D, Nelly Furtado, OneRepublic, RAYE, Rita Ora, Scissor Sisters, Snoop Dogg en Tom Grennan.