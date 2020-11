'Greenland': vanaf 13 november exclusief op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Wanneer een naderende wereldwijde catastrofe de mensheid dreigt te vernietigen heeft John Garrity (Gerard Butler) slechts vier dagen de tijd om zijn gezin in veiligheid te brengen.

Terwijl de klok genadeloos tikt en de maatschappij wanhopig vervalt in chaos, moet hij alles uit de kast halen om zijn familie van New York naar een geheime militaire bunker in Groenland te brengen.

Regisseur Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen) en producent Basil Iwanyk (John Wick) werken samen met Gerard Butler in deze rampenfilm.

'Greenland' is vanaf vrijdag 13 november te zien op Amazon Prime Video.