'Goblin Works Garage' nieuw op Discovery

Het zijn misschien wel de beste, grappigste en meest originele autobouwers van Groot-Brittannië: Jimmy Deville, Ant Partridge en Helen Stanley.

Samen vormen zij 'Goblin Works Garage', de creatieve broedplaats die klassieke auto’s en motoren een compleet nieuwe look en uitstraling geeft. Zo nemen ze in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen een Mini onder handen zoals zelden is vertoond. De Mini is Jimmy’s ultieme droomauto en hij is blij dat hij er nu eindelijk eentje heeft kunnen aanschaffen voor een lage prijs.

Maar in plaats van de auto te restaureren bouwen ze een nieuwe van de grond af op, met behulp van dit oude verroeste exemplaar van veertig jaar oud. Zelfs de carrosserie wordt compleet nieuw aangeschaft in een fabriek die deze klassieke modellen nog met de hand maakt met oude machines. Om de hoge kosten van dit project te financieren, bouwt Ant ondertussen zijn oude Harley om tot een ijsracer die hij voor een goede prijs in Zweden hoopt te verkopen. Maar niet nadat hij er natuurlijk eerst zelf een spectaculaire testrit op heeft gemaakt.

'Goblin Works Garage', vanaf zaterdag 26 december om 21.30 uur op Discovery.