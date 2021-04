Gloednieuwe educatieve serie 'Mush Mush and the Mushables' op Boomerang

TV-zender Boomerang introduceert de gloednieuwe en schattige serie Mush-Mush en de Zwammetjes. In de komische serie volgen we Mush-Mush met zijn beste vriendjes Lilit en Chep, met ieder hun eigen talenten die niet altijd even handig tot uiting komen.

De afleveringen van 11 minuten zitten vol spannende gebeurtenissen waarin Mush-Mush en zijn vriendjes veel plezier beleven in het bos. 'Mush-Mush en de Zwammetjes' is vanaf 19 april iedere dag om 17.00 uur te zien op Boomerang.

De serie sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. De rode draad in de afleveringen is zelfontdekking, en kinderen zullen zichzelf herkennen in de karakters. Zo is Mush-Mush super enthousiast en altijd klaar voor actie. Hij is een natuurlijke leider, maar hij is alles behalve perfect. Hij is snel afgeleid en impulsief, waardoor nooit iets gaat zoals van tevoren is gepland. Lilit is dromerig, vrolijk en geniet van alles wat ze meemaakt. Maar ze is ook sterk en altijd heel eerlijk. Chep is reuze nieuwsgierig en wil graag weten hoe de wereld in elkaar zit. Hij houdt van feiten, cijfers, informatie en anekdotes: hoe gekker en wilder, des te beter!

'Mush-Mush en de Zwammetjes' staat garant voor schattige karakters, spannende avonturen, veel grapjes en mush-mush more! Je ziet 'Mush-Mush en de Zwammetjes' vanaf maandag 19 april elke dag om 17.00 uur bij Boomerang.