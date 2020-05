Gio, Bibi, Steffi Mercie en Camille Dhont winnaars Nickelodeon 'Kids' Choice Awards'

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

Vrijdag is bekendgemaakt dat Gio, Bibi, Steffi Mercie en Camille Dhont de Nederlandse en Vlaamse winnaars zijn van de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together'.

De vier winnaars werden op creatieve wijze thuis verrast en mochten allemaal een felbegeerde Nickelodeon blimp in ontvangst nemen.

Bibi won in de categorie Favoriete Ster Nederland en versloeg hiermee Rico Verhoeven, FOURCE en Britt Dekker. Gio Latooy nam de prijs in ontvangst voor Beste Fan Squad en liet de fans van Marije Zuurveld, Quinsding en Stien Edlund achter zich. Steffi Mercie mag zich vanaf nu Favoriete Ster België noemen. Zij won het in deze categorie van haar landgenoten Nour en Fatma, IBE en Jade de Rijcke. Als laatste werd Camille Dhont uitgeroepen tot Favoriete Aanstormend Talent. Zij kreeg in deze categorie meer stemmen dan haar tegenstanders Ridder van Kooten, Amira Tahri en Silver Metz.

Tussen de internationale winnaars die afgelopen zaterdag tijdens een virtueel geproduceerde show gepresenteerd door Victoria Justice ('Victorious') bekend werden gemaakt, zaten onder andere Ariana Grande, Shawn Mendes, Tom Holland, Billie Eilish, Beyonce, Ellen Degeneres, Henry Danger, Stranger Things en Taylor Swift.

De 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together' is vrijdag om 18.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen. De show bevat gastoptredens van Dwayne Johnson, Ariana Grande, Billie Eilish, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, de cast van 'Stranger Things', de cast van Henry Danger en vele anderen.