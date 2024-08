'Ghost Adventures: House Calls' zondag nieuw op Discovery

In 'Ghost Adventures: House Calls' helpt paranormale onderzoeker Zak Bagans met zijn team doodsbange bewoners die het gevoel hebben dat hun huis bevolkt wordt door geesten.

Zoals Lisa en haar dochter Raven die in het huis wonen dat door Lisa’s grootouders in de jaren zestig werd gekocht. Al sinds die tijd vinden er angstaanjagende voorvallen plaats, waarbij de geesten het vooral op vrouwen lijken te hebben gemunt. Van krassen en blauwe plekken op het lichaam tot plotse woede-uitbarstingen die mogelijk door de geesten worden veroorzaakt. De vrouwen hebben er ook ’s nachts last van en kampen daardoor met ernstige slaapproblemen.

Als Zak zijn team van paranormale onderzoekers erheen stuurt, merken die al snel dat er inderdaad een vreemde energie heerst, met name in de slaapkamer die ooit van opa was. Met speciale apparatuur proberen ze de geesten uit de tent te lokken en contact met ze te maken. Kunnen ze ze ook wegkrijgen, zodat de rust terugkeert en de bewoners weer rustig kunnen slapen?

'Ghost Adventures: House Calls', vanaf zondag 1 september om 21.30 uur op Discovery.