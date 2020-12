Gerard Joling, Famke Louise en Jörgen Raymann bevestigd voor de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020'

Foto: Comedy Central - © ViacomCBS 2020

Comedy Central pakt dit jaar groots uit met de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020'! Gerard Joling, Famke Louise en Jörgen Raymann zijn vandaag bevestigd als de eerste namen van de comedyshow waarin wordt teruggeblikt op het gruweljaar 2020.

De pre-show zal dit jaar worden gepresenteerd door Mert Ugurdiken, beter bekend als YouTube-fenomeen Mertabi. De 'Comedy Central Roast: Kater van 2020' is op vrijdag 1 januari om 20:00 uur te zien op Comedy Central in Nederland en België.

2020 was een jaar waar we nog een flinke kater aan zullen overhouden: van lockdowns, geannuleerde evenementen en eenzame verjaardagsfeestjes tot complottheorieën, afgelaste vakanties, faillissementen en veel meer. Hoewel er ook een streep ging door de jaarlijkse 'Roast'-traditie, liet Comedy Central het hier niet bij zitten en kondigde de 'Kater van 2020' aan. Nu werd bekend dat onder andere Gerard Joling, Famke Louise en Jörgen Raymann hun COVID-kater met ons zullen delen tijdens de comedyshow.

Gerard Joling en Famke Louise zullen in de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020' zichzelf spelen in verschillende sketches van de show. Jörgen Raymann is bevestigd als de eerste comedian die zal terugblikken op alle bijzondere gebeurtenissen van 2020.

'Toen was The Roast heel gewoon!'

Acteur en comedian Mert Ugurdiken, beter bekend als YouTube-fenomeen Mertabi, zal op 1 januari voorafgaand aan de 'Comedy Central Roast: Kater van 2020' het beste van de afgelopen 'Roasts' van onder andere Gordon, Giel Beelen en Ali B op een rijtje zetten. Kan je niet wachten tot 1 januari? Dan kan je vanaf deze week iedere donderdagmiddag om 16:00 uur via het Youtube-kanaal van Comedy Central alvast genieten van de hardste, goorste en meest hilarische grappen van de afgelopen vier jaar in 'Toen was The Roast heel gewoon!'.

