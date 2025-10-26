Geniet in november van dramatische onthullingen en felle tattoo-artiesten op MTV

In november serveert MTV shows vol confrontatie, creativiteit en keuzes met twee terugkerende publieksfavorieten. Of je nu houdt van programma's waarin de waarheid over relaties eindelijk boven tafel komt of van bloedserieuze tattoo-wedstrijden, MTV zorgt voor non-stop entertainment.

'Caught in the Act: Unfaithful' – nieuw seizoen

Vanaf maandag 3 november, elke maandag om 20.15 uur

In 'Caught in the Act: Unfaithful' helpt presentatrice Tami Roman mensen die vermoeden dat hun partner vreemdgaat. Samen met haar team van experts probeert ze de waarheid boven tafel te krijgen, zodat de gekwetste geliefden zelf kunnen bepalen hoe hun relatie verdergaat. Onderweg worden verschillende seksuele identiteiten verkend en komen langdurige huwelijken onder druk te staan, soms met een pijnlijke scheiding als gevolg.

'Ink Master': nieuwe afleveringen

Elke donderdag om 22.00 uur

De strijd om de beste tattoo barst los in 'Ink Master' seizoen 16, exclusief op MTV. Zestien tattoo-artiesten — waaronder ervaren OGs en gedurfde Young Guns — nemen het tegen elkaar op voor de titel en een geldprijs van €250.000. Onder leiding van host Joel Madden en juryleden Ryan Ashley, Nikko Hurtado en DJ Tambe, levert dit seizoen verbluffende ontwerpen, spannende eliminaties en puur vakmanschap. Van monsterlijke thema’s tot metallic meesterwerken: een must-see voor tattoo-fans en iedereen die van een spannende wedstrijd houdt.