Ga mee op avontuur met vijf heldhaftige dieren in de nieuwe serie 'Kingdom Force'

Foto: Boomerang - © Media Tornado/Day One MPM 2020

Maak kennis met 'Kingdom Force', een groep van vijf heldhaftige dieren die alles op alles zetten om de wereld te beschermen. Samen met Norvyn de beer, Jabari de cheetawelp, Luka de wolf, T.J. de das en Dalilah de gorilla bescherm jij de wereld tegen het kwaad! Help jij het team om de schurken Dr. Sabre, Envie, Jalopi, Max Volume en C.H.E.E.K.S te verslaan?

Gewapend met hypermoderne voertuigen die samen een supercoole robot kunnen vormen, voorkomt de Kingdom Force milieurampen en beschermen zij hun wereld. Kom alles te weten over hun geweldige leider, Luka de wolf, of over de schattige en snelle cheetawelp Jabari – en alle andere leden van de Kingdom Force. De wereld van Kingdom Force! bestaat uit vijf koninkrijken, wat extra veel avontuur betekent. Dalilah de gorilla komt bijvoorbeeld uit het Jungle koninkrijk en Luka de wolf uit het Bos koninkrijk. Alle koninkrijken leer je kennen tijdens de afleveringen van Kingdom Force!

'Kingdom Force!', vanaf 1 september elke dag om 18.00 uur bij Boomerang!