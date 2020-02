'Friends'-reünie gaat door!

'Friends'-reŁnie gaat door!

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is er eindelijk bevestiging. De populaire jaren '90-sitcom 'Friends' krijgt een speciale comeback-aflevering. Dat bevestigden de acteurs op Instagram.

Ross, Monica, Joey, Chandler, Rachel en Phoebe zijn terug! Althans toch voor één keer. Na jaren de boot af te houden, zijn de zes acteurs nu gezwicht voor een reünie. Matt LeBlanc,Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer en Matthew Perry kruipen terug in de huid van hun personage voor een HBO MAX-special.



Dat werd ondertussen ook bevestigd door het streamingplatform. 'Frans van Friends, het is officieel', klinkt het daar. De reünie-aflevering komt er precies 15 jaar en negen maanden na de finale en is (waarschijnlijk) vanaf mei exclusief te zien bij HBO Max.

HBO Max gaat de strijd aan met Netflix en Disney+. Het streamingsplatform zal niet enkel de HBO-series brengen, maar ook content van andere Warnermedia-bedrijven. Of en wanneer het platform ook toegankelijk zal zijn in België of Nederland, is nog niet bekend.

