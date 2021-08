Franse Amazon Original 'The Mad Women's Ball' vanaf september te zien

De Franse Amazon Original film 'The Mad Women's Ball' verschijnt wereldwijd op vrijdag 17 september. Acteur, regisseur en schrijfster Mélanie Laurent (Inglorious Basterds, Respire, La Rafle, Je vais bien, ne t'en fais pas) regisseert en speelt de hoofdrol in de film, geschreven in samenwerking met Christophe Deslandes.

'The Mad Women's Ball' gaat in wereldpremière op het Toronto International Film Festival.

'The Mad Women's Ball' vertelt het verhaal van een jonge, stralende en gepassioneerde vrouw, Eugénie, die leeft aan het einde van de 19e eeuw. Als jonge vrouw ontdekt Eugénie dat ze de bijzondere kracht heeft om de doden te horen. Nadat haar familie haar geheim ontdekt, wordt ze naar het Salpétrière-ziekenhuis La Pitié gebracht. Het ziekenhuis is een neurologische kliniek in Parijs onder leiding van de beroemde professor en pionier in de neurologie Dr. Charcot, waar vrouwen met de diagnose hysterie, 'gekte', egomanie, epilepsie en andere soorten geestelijke of lichamelijke ziekten worden opgenomen. Haar lot raakt verstrengeld met dat van Geneviève, een verpleegster in het ziekenhuis. Hun ontmoeting zal voor beiden de toekomst veranderen als ze zich voorbereiden op het jaarlijkse 'Bal des folles' dat door Dr. Charcot in het ziekenhuis wordt georganiseerd.

De film is een aanklacht tegen de mishandeling van vrouwen die worden uitgesloten vanwege hun sterke wil en hun afwijkende gedrag. Door de relatie tussen Eugénie en Geneviève is de film een portret van verwantschap en trauma in het licht van een diepgewortelde vrouwenhaat.

Naast haar internationale bekendheid als actrice in zowel Engelstalige als Franstalige films, worden ook Mélanie Laurent haar regisseurs kwaliteiten geprezen. Zo won ze een César Award voor 'Tomorrow' en kreeg ze lovende kritieken voor Breathe. Laurent is een bedreven filmmaker en performer met oog voor haar vak. Ook zat zij onlangs in de Cannes Jury van 2021 voor Spike Lee.

De film heeft ook Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cédric Khan, Christophe Montenez, Lomane De Dietrich en Grégoire Bonnet in de hoofdrollen. Gebaseerd op het gelijknamige literaire werk van Victoria Mas en uitgegeven door Editions Albin Michel, wordt The Mad Women's Ball geproduceerd door Alain Goldman en gecoproduceerd door Axelle Boucaï bij Légende Films.

'The Mad Women's Ball', vanaf 17 september op Prime Video.