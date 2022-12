Frank Lammers onthult complete cast van 'Ferry: De Serie'

Netflix en Frank Lammers hebben de complete cast van 'Ferry: De Serie' naar buiten gebracht. Naast Frank (Ferry) keren vertrouwde gezichten als Elise Schaap (DaniŽlle), Monic Hendrickx (Claudia), Raymond Thiry (John), Tim Haars (Remco), Huub Smit (Dennis), Kevin Janssens (Jurgen) en Yannick van den Velde (Lars) terug in het nieuwste deel uit het imperium van Ferry Bouman.

Een nieuwe rol in de Brabantse onderwereld is weggelegd voor Tygo Gernandt, hij kruipt in de rol van Ricardo, één van de leden van de motorbende waar Ferry zaken mee doet. 'Ferry: De Serie' is, net als 'Undercover' en 'Ferry' (de film), een samenwerking tussen VRT, De Mensen en Netflix.

Over 'Ferry: De Serie'

Ferry Bouman probeert als beginnende xtc-producent voet aan grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Samen met John, zwager Lars, Remco en Dennis gaat hij de strijd aan met de onwrikbare drugsbaron Arie Tack en een beruchte motorclub om zijn plaats aan de top te veroveren. Maar pas wanneer zijn geliefde Danielle de donkere kant van Ferry en zijn business leert kennen, wordt duidelijk welke prijs hij moet betalen om de allergrootste te worden…

Cast: o.a. Frank Lammers (Ferry Bouman), Elise Schaap (Danielle Van Marken), Yannick van de Velde (Lars Van Marken), Raymond Thiry (John Zwart), Huub Smit (Dennis), Tim Haars (Remco), Poal Cairo (Dozer), Steef Cuijpers (Arie Tack), Koen De Graeve (Marco Grootaers), Alice Reijs (Sabien Grootaers), Kevin Janssens (Jurgen van Kamp) en Monic Hendrickx (Claudia Bouman), Tygo Gernandt (Ricardo), Dirk Roofthooft (Mick)

Regisseurs: Eshref Reybrouck, Joël Vanhoebrouck

Director of Photography: Frederic Van Zandycke

Showrunner: Nico Moolenaar

Scenaristen: Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen, Piet Matthys, Tibbe van Hoof

Executive producer: Ivy Vanhaecke, Pieter Van Huyck

Partner: VRT