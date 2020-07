FOX lost nieuwe beelden seizoensfinale 'The Walking Dead'

De finale van 'The Walking Dead' seizoen 10 'A Certain Doom' is op maandag 5 oktober om 21.00 uur te zien op FOX. Seizoen 10 wordt ook uitgebreid met zes extra afleveringen.

De zender loste maandag 27 juli nieuwe beelden van die langverwachte finale.