FOX highlights januari 2021

FOX gaat in januari terug naar het begin van 'The Walking Dead' met elke zondagavond vier afleveringen. Na de verwoestende, wereldwijde zombie Apocalyps reist een groep overlevenden, onder leiding van politieagent Rick Grimes (Andrew Lincoln), rond op zoek naar een veilig thuis.

Gedurende de heftige en constante strijd om hordes zombies te verslaan, moeten ze ook vrezen voor andere groepen overlevenden die er alles aan doen om te overleven. Wat volgt is een loodzware tocht die lichamelijk, maar vooral ook geestelijk grote gevolgen heeft en haar tol eist.

Vanaf 3 januari, elke zondag een marathon van 4 afleveringen vanaf 20.05 uur met aansluitend seizoen 4.

Nieuw seizoen van 'The Resident'

De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. In 'The Resident' laat men zien wat er zich écht achter de gordijnen van het ziekenhuis afspeelt. Het medische drama volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital, die tijdens de dagelijks persoonlijke- en professionele uitdagingen vechten voor hun patiënten.

Vanaf 26 januari, elke dinsdag om 20.10 uur op FOX

ESPN: TOTO KNVB Beker

Op dinsdag 19 januari, woensdag 20 januari en donderdag 21 januari brengt ESPN op FOX de achtste finale van de TOTO KNVB bekerwedstrijden. Uiteraard helemaal live, zoals je dat gewend bent. We trappen af om 21.00 uur.

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vanaf 20.00 uur.