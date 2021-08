Fotografie trend in de National Geographic Fotowedstrijd: Libellen!

De aanmeldingen voor de National Geographic Fotowedstrijd 2021 vliegen binnen! Opvallend aan de inzendingen dit jaar is dat er veel foto's van libellen voorbij komen.

De afgelopen jaren waren niet gunstig voor de libellen door de droogte. Maar dit voorjaar was een stuk natter, dus dat kan ervoor zorgen dat ze vaker te zien zijn, en dus meer gefotografeerd worden. Naast de schoonheid van deze insecten, leent hun aanwezigheid zich uitermate voor prachtige natuurfoto's.

Natuurfotograaf Theo Bosboom vertelt waarom libellen en juffers het zo goed doen in de macrofotografie en geeft inspiratie voor inzendingen voor de National Geographic Fotowedstrijd! Nog tot en met 26 september kunnen foto's ingestuurd worden via NatGeofotowedstrijd.nl.

Fotografie van libellen door natuurfotograaf Theo Bosboom

National Geographic sprak natuurfotograaf Theo Bosboom over het fotograferen van libellen. Door hun opvallende uiterlijk lenen libellen en jufffers zich voor prachtige natuurfotografie en zijn dan ook populair om te fotograferen. Theo weet dit als geen ander. Ook in Theo's fotografie komen de gevleugelde insecten vaak terug: 'Libellen en juffers zijn inderdaad populaire onderwerpen in de macrofotografie. En terecht, want het zijn prachtige insecten! Ze zijn sierlijk en meedogenloos tegelijk en ze hebben een aantal prachtige en fotogenieke kenmerken, zoals de fragiele vleugels, de facetogen en vaak fraaie bonte kleuren.'

Een ander voordeel van het fotograferen van libellen, is dat ze vroeg in de ochtend nog niet kunnen vliegen, omdat ze eerst moeten opwarmen in de zon. Theo: 'Dat geeft je als fotograaf de gelegenheid om heel dichtbij te komen en om in alle rust je composities te maken.' Een laatste groot voordeel is dat je libellen overal kunt aantreffen, zelfs in je eigen tuin of op je eigen balkon.

De National Geographic Fotowedstrijd

De National Geographic Fotowedstrijd is de grootste fotowedstrijd van de Benelux. Deze prestigieuze competitie, die in 2007 begon, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder fotografieliefhebbers in Nederland en België. De jury van de fotowedstrijd betaat uit fotografen Sacha de Boer, Jasper Doest en Lieve Blancquaert. Vanuit National Geographic maken hoofdredacteuren Robbert Vermue en Renske Lamers en zendermanager Tim Beudel de jury compleet. Ook dit jaar presenteert Klaas van Kruistum de finale.

Inzenden voor de National Geographic Fotowedstrijd 2021 kan nog tot en met 26 september via NatGeofotowedstrijd.nl In de competitie kan iedereen uit Nederland en België foto’s insturen in de categorieën Mens, Dier en Landschap.