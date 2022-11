'Fboy Island US' nieuw vanaf vrijdag te zien bij TLC

Onlangs werd bekend gemaakt dat vanaf maandag 7 november het allereerste Nederlandse seizoen van de reality dating serie 'Fboy Island' te zien is op HBO Max.

De TLC-kijker die geen genoeg kan krijgen van deze unieke datingshow, kan straks het hart ophalen aan 'Fboy Island US' bij TLC! De kern van de Amerikaanse versie blijft hetzelfde: worden er oprechte connecties gemaakt óf loopt een van de Fboys straks weg met al het prijzengeld en worden er onverhoopt harten gebroken op het idyllische Fboy Island?

Fboy or nice guy?

Zie het als een soort 'sociaal experiment' op Fboy Island ontmoeten drie bloedmooie dames, 24 even aantrekkelijke mannen. Echter zijn slechts twaalf van deze heren nice guys die met juiste bedoelingen naar het eiland zijn gekomen: het vinden van een ware connectie en misschien wel de liefde. Maar voor welk type man kiest de hetero vrouw tegenwoordig? Er is namelijk een oprukkend fenomeen: de Fboy, opzoek naar kortstondige avontuurtjes waarbij het voornamelijk gaat om eigen gewin. Lukt het de drie dames door de maskers van deze Fboys heen te prikken? En er zo voor te zorgen het hart heel te houden en niet de verkeerde met het prijzengeld te laten lopen? Óf krijgen de dames een oprechte klik met één van de Fboy waardoor deze zijn wilde haren verliest en alsnog verandert in een nice guy.

100.000 dollar

Eigen gewin is er wel degelijk in deze unieke datingshow dat gepresenteerd wordt door de Amerikaanse comédienne Nikki Glaser. Degenen die namelijk als laatste overblijven, maken kans op een prijs van 100.000 dollar. De Fboys geven aan vooral voor het geld te gaan, terwijl de nice guys echte liefde zoeken en bereid zijn de geldprijs te delen met de vrouw die hem kiest.

Nakia, Sarah en CJ

De drie vrouwen, Nakia, Sarah en CJ, kijken hun ogen uit als ze de 24 mannen voor het eerst zien. Voor de 30-jarige CJ lijken het eigenlijk allemaal wel Fboys... Toch zitten er wel degelijk twaalf mannen tussen die serieuzere intenties hebben en niet alleen meedoen voor het geld. Dat is in elk geval niet de dominante Garrett die achter de schermen al aangeeft puur voor het geld te gaan en zo zelfverzekerd is dat hij beweert een 100% score te hebben als het gaat om vrouwen. Toch kan hij wel degelijk zijn charmante kant laten zien, waardoor Sarah (25) denkt dat hij wellicht toch een nice guy is. Speelt Garrett een spelletje of is hij echt aardiger dan hij zelf beweert te zijn?

‘Onbeschoft - but I like it!’

Collin laat in elk geval al gauw zien wat het verschil is tussen Fboys en nice guys. Als nice guy Cameron een drankje gaat halen voor zijn date Nakia (28), pakt hij haar meteen af. 'Regel-1: laat je vrouw nooit alleen!', zegt hij, terwijl Cameron beteuterd afdruipt. Is Nakia geschokt door de brutale actie van Colin? 'Het is wel wat onbeschoft', geeft ze toe. 'But I like it!' De toon is gezet in deze clash tussen twee typen mannen en de vrouwen die daar hun weg in moeten zien te vinden.

Van de producer van 'The Bachelor' en 'The Midnight Club'

Het programma is bedacht en geproduceerd door Elan Gale (‘The Bachelor’) samen met Sam Dean (o.a. ‘Love is Blind’). Voor presentatrice Nikki Glaser was het een feest om aan het programma te mogen werken, al dacht ze eerst dat ze in een andere rol mocht deelnemen. 'Toen ik voor het eerst werd gebeld om deel te nemen aan een reality-datingshow net de naam 'Fboy Island', zei ik meteen ja. Toen realiseerde ik me dat ze me niet vroegen om een van de meisjes te zijn die op zoek waren naar liefde. Dat is geen grap, het was gênant.' Aldus de verder wel erg grappige Glaser die toch blij was met haar andere rol. 'Als een grote fan van dit genre, was het presenteren hiervan een droom. Ik wist dat een show die geproduceerd werd door de mensen achter mijn twee favoriete shows (‘The Bachelor’ en ‘Love is Blind’) waanzinnig goed zou zijn, maar deze overtrof mijn verwachtingen. Ik weet al wat er gebeurt en toch kan ik niet wachten om elke week te kijken.'

'Fboy Island US' is vanaf vrijdag 11 november t/m vrijdag 13 januari 2023 om 22.30 uur te zien bij TLC en op discovery+.