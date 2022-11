'Extraordinary Stories Behind Everyday Things' terug op Discovery

Alledaagse voorwerpen die we al talloze keren gezien hebben of in onze handen gehad. Knikkers, bowlingballen, piano's en teddyberen, noem maar op. Maar hoe worden ze eigenlijk gemaakt? De leuke en informatieve serie 'Extraordinary Stories Behind Everyday Things' laat dat in een nieuw seizoen tot in detail zien.