Eurovisiesongfestival 2023 vindt plaats in Liverpool

Liverpool is geselecteerd als gaststad voor het 67e Eurovisie Songfestival, na een spannende biedingsrace met de stad Glasgow.

De Grand Final van het Eurovisie Songfestival 2023 vindt plaats in de Liverpool Arena naast de rivier de Mersey op zaterdag 13 mei met Halve Finales op dinsdag 9 en donderdag 11 mei.

De BBC zal samen met de European Broadcasting Union (EBU) de wedstrijd organiseren in overleg met UA:PBC, de Oekraïense publieke omroep en de winnaars van de wedstrijd van vorig jaar.

Liverpool werd gekozen na een krachtig biedingsproces van de stad waarbij de faciliteiten op de locatie werden onderzocht; de mogelijkheid om duizenden bezoekende delegaties, crew, fans en journalisten te huisvesten; infrastructuur; en het culturele aanbod van de gaststad als weerspiegeling van de overwinning van Oekraïne in 2022.

Eurovisie Songfestival Executive Supervisor Martin Österdahl verwelkomde het nieuws: 'Liverpool is de ideale plek om namens Oekraïne het 67e Eurovisie Songfestival te organiseren. De stad staat synoniem voor muziek en Liverpool Arena overtreft alle vereisten die nodig zijn om een ​​wereldwijd evenement van deze omvang te organiseren. We zijn erg onder de indruk van de passie die de stad heeft getoond bij het omarmen van de wedstrijd en hun inclusieve ideeën om de winnaars van vorig jaar, Oekraïne, op de voorgrond te plaatsen wanneer in mei volgend jaar duizenden fans komen. Dit wordt het eerste Eurovisie Songfestival dat in 25 jaar in het VK wordt gehouden en, terwijl we samenwerken met onze Host Broadcaster, de BBC, om de overwinning van Oekraïne te vieren, belooft deze unieke productie inderdaad een heel speciale te worden.'

De directeur-generaal van de BBC, Tim Davie, zei: 'Gefeliciteerd Liverpool. Ze zullen een geweldige gastheer zijn voor het Eurovisie Songfestival van 2023. Liverpool is zo'n opwindende, warme en levendige stad. Het is de onbetwiste hoofdstad van de popmuziek en viert de 65e verjaardag van haar verbroedering met de Oekraïense stad Odessa. Ik weet dat de mensen van Liverpool Europa – en de rest van de wereld – met open armen zullen verwelkomen, en in samenwerking zullen we iets heel speciaals creëren.'

Uniek logo

Samen met de aankondiging van de gaststad heeft de EBU het officiële logo voor het 67e Eurovisie Songfestival vrijgegeven, met de Oekraïense vlag in het hart. Het logo-ontwerp weerspiegelt dat, hoewel de wedstrijd in het VK zal worden gehouden, deze zal worden gedaan namens Oekraïne, de winnaars van het Eurovisie Songfestival van dit jaar.

Mykola Chernotytskyi, hoofd van de raad van bestuur van UA:PBC, de openbare omroep van Oekraïne, zegt: 'Het is symbolisch dat het Eurovisie Songfestival van 2023 wordt gehouden in Liverpool, een zusterstad van Odessa. De organisatie van een wedstrijd van dit niveau stelt hoge eisen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de stad die wordt erkend als de hoofdstad van de popmuziek, hen op de beste manier zal ontmoeten en de muziek zal vieren die zowel delegaties als fans van Eurovisie zal verbazen.'