'Egypt Stunt' vrijdag te zien op Discovery

Hoeveel schatten liggen er nog in Egypte die niet ontdekt zijn? Dat is de grote vraag die archeologen al tijden bezighoudt. Zeker is dat nog lang niet alle graven en tombes zijn gevonden.

Om nieuwe ontdekkingen te doen, speurt een team van experts nu de gehele westelijke en oostelijke Vallei der Koningen af. Met moderne technieken en ouderwets graafwerk met de hand, probeert men nieuwe historische vondsten te doen.

In de speciale 'Egypt Stunt' laat Discovery aan de hand van verschillende programma’s zien hoe men op zoek gaat naar deze bijzondere schatten en welke er al in de loop der tijd zijn blootgelegd. De Egypt Special van Expedition Unknown, de speciale editie van Blowing Up History en de serie Mummies Unwrapped laten je kennismaken met de opmerkelijke geschiedenis van de Egyptische dynastieën.

De 'Egypt Stunt' begint met de grootschalige zoektocht van archeoloog Zahi Hawass in het westelijke deel van de Vallei der Koningen (Valley of the Kings: The Lost Tombs). Hij verwacht dat daar nog graven liggen van de familie van Toetanchamon, onder meer dat van de beroemde koningin Nefertiti waar al lang naar gezocht is. Kan hij dit bijzondere graf eindelijk vinden?

