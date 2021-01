Een goedgevuld februari op National Geographic

Het tweede seizoen van 'Europe From Above' onthult 's werelds meest opmerkelijke landen zoals ze nog nooit eerder zijn gezien. Van de Acropolis in Griekenland tot de bouw van 's werelds langste brug in Turkije en de gigantische ijsbrekers in Finland.

Beleef een nieuw perspectief met deze documentaire vanuit de lucht, waarin tradities, innovaties en doorbraken worden blootgelegd die deze moderne landen vandaag de dag nog steeds vormgeven.

Vanaf maandag 22 februari elke week om 22.00 uur op National Geographic.

BIG CAT MONTH

'Big Cat Month' is terug! National Geographic Wild is de hele maand februari zender van de maand en brengt je de premières van de meest indrukwekkende documentaires over katachtigen op onze aardbol. Je ziet de dieren in hun natuurlijke habitat, in al hun kracht en charme. Prachtige beelden die je meenemen in de wondere wereld van deze diersoort.

Vanaf 3 februari elke woensdag in februari vanaf 21.00 uur op National Geographic.

LOST TREASURES OF EGYPT S2

In 'Lost Treasures of Egypt' gaat National Geographic met 's werelds beste archeologen op reis door Egypte. Het land is rijk aan archeologische schatten, waaronder 3000 jaar oude mummies. Een prachtige 6-delige serie die je meeneemt door de enerverende geschiedenis van Egypte.

Vanaf zaterdag 13 februari elke week om 18.00 uur op National Geographic.

AMERICA FROM ABOVE

Een spectaculaire serie waarin je - zoals de titel al aangeeft - Amerika van boven te zien krijgt. Deze keer gaat de reis van Alaska tot Patagonia.

Maandag 15 februari om 22.00 uur op National Geographic.

BUILT FOR MARS: THE PERSEVERANCE ROVER

Op 18 februari 2021 landt de Perseverance rover op de Jezero-krater op Mars. Ter gelegenheid hiervan brengt National Geopgraphic de special 'Built for Mars: The Perseverance Rover'. Neem een kijkje achter de schermen bij het Jet Propulsion Laboratory van NASA om de geboorte van de Perseverance rover te volgen.

Donderdag 18 februari om 22.00 uur op National Geographic.

THE NEW AIRFORCE ONE: FLYING FORTRESS

'The New AirForce One: Flying Fortress' volgt de creatie van het nieuwe presidentiële vliegtuig en laat zien hoe het veranderde in een uiterst geheim commandocentrum.

Zondag 21 februari na 'Trafficked' om 22.30 uur op National Geographic.

NORTH KOREA: INSIDE THE MIND OF A DICTATOR

Een aaneengesloten tweedelige serie waarin National Geographic je meeneemt in de geest van de veelbesproken Noord-Korea dictator Kim Jong Un. Wat zijn de beweegredenen van zijn beslissingen? Hoe wordt het land geregeerd? Kijk op donderdag 25 februari vanaf 21.00 naar 'North Korea: Inside the Mind of a Dictator' om hier achter te komen.

Donderdag 25 februari van 21.00 tot 23.00 uur op National Geographic.