'Eating With My Ex: Going Dutch' vrijdag op TLC

Foto: discovery+ - © Discovery Benelux 2022

In het tweede seizoen seizoen van 'Eating With My Ex: Going Dutch' is de kijker weer een vlieg op de muur bij dates van bekende reality-exen. De ex lovers krijgen per gang een nogal ongemakkelijke vraag voorgeschoteld met betrekking tot hun verleden als stel, de break-up of over hun nieuwe relatie.