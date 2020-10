E! Entertainment Television: highlights oktober 2020

De legendarische quarterback en televisie-icoon Terry Bradshaw geeft in oktober de kijkers van E! een intiem kijkje in zijn leven.

Bradshaw wordt 'The Greatest of All Time' genoemd, maar brengt zijn dagen tegenwoordig door omringd door de vrouwen in zijn meest begeerde positie: 'World's Greatest Dad'.

'The Bradshaw Bunch' gaat op zondag om 22.00 uur in première

Als echtgenoot, vader en 'Papi' van 'The Bradshaw Bunch', helpt Terry zijn gezin bij de ups en downs van hun buitengewone leven. We zien een kant van Terry Bradshaw die we nog nooit eerder zagen!

DR. 90210

Gaat op vrijdag 30 oktober om 21.00 uur in première

Plastische chirurgie was lange tijd een door mannen gedomineerd vakgebied, waarbij slechts 15 procent van de chirurgen een vrouw was. Maar in Beverly Hills is er een nieuwe groep vrouwen die eeuwenoude schoonheidsnormen nieuw leven in blazen. Dr. Cat Begovic, Dr. Kelly Killeen, Dr. Michelle Lee en Dr. Suzanne Quardt zijn enkele van de beste vrouwelijke chirurgen in het land en gaan aan de slag bij de beroemdste postcode ter wereld. Van het verwijderen van overtollige huid en het weghalen van een derde borst tot een dubbele borstamputatie, deze vier artsen gebruiken hun opmerkelijke inzicht, vaardigheden en manieren om hun patiënten optimaal te begeleiden, van consult tot operatie en herstel.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

Seizoen 18 gaat verder op zondag om 21.00 uur

Deze oktober is de familie Kardashian-Jenner terug en moeten ze een aantal van hun moeilijkste uitdagingen tot nu toe aangaan. Na een gebroken hart spelen er vertrouwenskwesties en interpersoonlijke conflicten, waardoor de familie uit elkaar dreigt te vallen. Kim, Kourtney en Khloé moeten allemaal een aantal cruciale beslissingen nemen, zowel als ouders als individuen. Nu hun eenheid als familie wordt bedreigd en ze op onbekend terrein komen in hun leven, mag je niet missen wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren!

10 THINGS YOU DON'T KNOW

Vrijdag om 22.00 uur en 22.30 uur.

Laatste aflevering op 23 oktober

Deze snelle show onthult de meest waanzinnige en obscure details, verhalen en geheimen over je favoriete beroemdheden! Ontdek de meest ongelooflijke en verrassende dingen over sterren als Rihanna, Lady Gaga en Brad Pitt, en ontdek de waarheid over hoe Will Smith Jada ontmoette, wat de grootste angst van Oprah Winfrey is, waar Keanu Reeves zijn 'Matrix'-geld naartoe ging, en nog veel meer!

BOTCHED

Seizoen 6 gaat op 2 oktober om 21.00 uur in première

In de zoektocht naar perfectie, kunnen de inspanningen van sommige mensen om hun uiterlijk te verbeteren tot verrassende - en vaak afschuwelijke - resultaten leiden. De wereldberoemde plastisch chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif repareren de schade en gebruiken hun vaardigheden om hun patiënten te helpen. Van een patiënt met een gespleten wenkbrauw tot een vrouw die door zeven plastisch chirurgen werd weggestuurd. Zie hoe Terry en Paul tijdens het zesde seizoen weer heel wat mislukte ingrepen herstellen. In oktober te zien op E!