E! Entertainment Television: highlights juli 2020

In de zoektocht naar perfectie, kunnen de inspanningen van sommige mensen om hun uiterlijk te verbeteren tot verrassende resultaten leiden. De wereldberoemde plastisch chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif repareren de schade.

Zo proberen ze een slachtoffer van een autoongeluk zijn glimlach terug te geven. Zie hoe Terry en Paul in het zesde seizoen van 'Botched' opnieuw proberen om mislukte plastische ingrepen te repareren. In juli te zien op E!.

Laatste aflevering van het seizoen op vrijdag 10 juli om 21.00 uur op E!.

'Total Bellas'

Zondag om 23.00 uur

In het vijfde seizoen van 'Total Bellas' is familie net zo belangrijk als altijd. Nikki en Brie spelen eindelijk in op hun groeiende behoefte om opnieuw contact te zoeken met hun vader en Brie en Bryan werken hard om een compromis te vinden in hun relatie. Voor Nikki hangt de liefde in de lucht als Artem haar tijdens een romantisch tripje naar Parijs ten huwelijk vraagt. Kort daarna staat de wereld van het stel op zijn kop als Nikki ontdekt dat ze zwanger is. De zussen zijn superblij dat ze tegelijkertijd zwanger zijn, al heeft Brie in het begin nog wel wat tijd nodig om aan het idee te wennen.