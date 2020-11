Duik in de wereld van wonderen met Netflix's 'Jingle Jangle: A Christmas Journey'

Foto: © Netflix 2020

'Jingle Jangle: A Christmas Journey' is een muzikaal avontuur en visueel spektakel voor de hele familie. In dit magische kerstverhaal volgen we de wonderbaarlijke speelgoedmaker Jeronicus Jangle (Academy Award® winnaar Forest Whitakers) die in het authentieke stadje Cobbleton de meest bijzondere uitvindingen doet.

Op een dag wordt Jeronicus zijn meest waardevolle uitvinding gestolen. Wanneer blijkt dat zijn vertrouwde leerling (Emmy winnaar Keegan-Michael Key) hierachter zit, is het aan de slimme en innovatieve kleindochter van Jeronicus (Madalen Mills) om hem te helpen. Samen doen ze er alles aan om de magie terug te brengen.

In 'Jingle Jangle: A Christmas Journey' ondervinden we de echte waarde van familie en zien we dat soms het onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden. Het magische verhaal is geschreven en geregisseerd door David E. Talbert. John Legend en Davy Nathan zijn verantwoordelijk voor de muziek. 'This Day' wordt uitgevoerd door Usher en Kiana Ledé.

Geschreven en geregisseerd door: David E. Talbert

Geproduceerd door: Lyn Sisson-Talbert, p.g.a., David E. Talbert, p.g.a., Kristin Burr, p.g.a., John Legend, Mike Jackson, David McIlvain

Cast: Forest Whitaker, Madalen Mills, Keegan-Michael Key, Sharon Rose, Phylicia

Rashad, Anika Noni Rose, Ricky Martin, Kieron Dyer, Justin Cornwell, Lisa

Davina Phillip, Hugh Bonneville