Dramaserie 'Red Light' in competitie op de derde editie van Canneseries

Foto: © BNNVARA 2020

De BNNVARA-serie 'Red Light' is opgenomen in de officiŽle competitie van het prestigieuze internationale televisiefestival Canneseries (9-14 oktober 2020). Ook zal de dramaserie daar zijn internationale premiŤre beleven.

Red Light is voor het grote publiek begin 2021 te zien bij BNNVARA op NPO 1 en bij VTM.

De Nederlandse première van de eerste twee afleveringen van de serie vindt plaats op donderdag 1 oktober tijdens de 50ste editie van het Nederlands Film Festival, waar de serie tevens meedingt in de competitie van de Gouden Kalveren.

'Red Light' is de eerste Nederlandstalige televisieserie die Carice van Houten en Halina Reijn initieerden en waarin ze gezamenlijk te zien zullen zijn. Zij waren als creative producers nauw betrokken bij de totstandkoming. In 'Red Light' spelen Carice van Houten ('Game of Thrones'), Halina Reijn ('Instinct') en Maaike Neuville ('De Twaalf') drie vrouwen met verschillende achtergronden wiens levens met elkaar verstrengeld raken na een mysterieuze verdwijning. Sylvia (Carice van Houten), een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend/pooier, Esther (Halina Reijn) is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi (Maaike Neuville) is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de drie tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

De cast van 'Red Light' bestaat naast de drie vrouwen uit Jacob Derwig ('Klem'), Beppie Melissen ('Gooische Vrouwen'), Nadia Amin ('De Fractie'), Robert de Hoog ('Mocro Maffia'), Majd Mardo ('Gewoon Vrienden') en Bilal Wahib ('De Libi'). Bekende Vlaamse acteurs als Geert van Rampelberg, Koen de Bouw en Joren Seldeslachts maken ook hun opwachting in de serie.

Wouter Bouvijn ('De Twaalf') en Anke Blondé ('The Best of Dorien B') zijn verantwoordelijk voor de regie van 'Red Light'. Hoofdschrijver van de serie is de veelgeprezen auteur en scenarist Esther Gerritsen ('Nena', 'Dorst', 'Instinct'). Christophe Dirickx ('Tabula Rasa', 'De Helaasheid der Dingen'), Frank Ketelaar ('Klem', 'Overspel') en Halina Reijn ('Instinct') hebben meegeschreven.

'Red Light' is geproduceerd door Hollands Licht en Eyeworks België in coproductie met BNNVARA en VTM en in samenwerking met Man Up Film. De serie is tot stand gekomen met de bijdragen van VAF/Mediafonds, The Netherlands Film Production Incentive, Belgische Tax Shelter in samenwerking met SCIO Productions.