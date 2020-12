'Dr. Pimple Popper: Season's Squeezings' op TLC

Kerst is doorgaans de drukste periode voor huidspecialist Sandra Lee, beter bekend als Dr. Pimple Popper. Juist tijdens de feestelijke dagen willen mensen er opperbest uitzien en niet gehinderd worden door nare bulten in hun gezicht of pijnlijke knobbels elders op het lichaam, zoals blijkt uit deze speciale kerstspecial.

Zo zien we Tywanna die graag wil dat Dr. Lee de bult op haar voorhoofd weghaalt, voordat ze de kerstfoto’s maakt met haar familie. Net als Jeff die bulten over zijn gehele lichaam heeft en daarmee aardig lijkt op het beroemde kerstkarakter Grinch. Kan Lee zijn huid weer net zo glanzend maken als de kerstballen in de boom? Maar het gaat de patiënten van Dr. Lee niet alleen om uiterlijke schoonheid, ook chronische pijn kan een reden zijn om haar te bezoeken.

Zo is de grootste kerswens van kapster Kazuya dat de pijnlijke bult op haar arm verwijderd wordt, zodat ze weer pijnvrij haar eigen klanten kan helpen. Zodat die er op hun beurt weer opperbest uitzien tijdens de gezellige feestdagen.

'Dr. Pimple Popper: Season's Squeezings', donderdag 17 december om 22.30 uur op Discovery.